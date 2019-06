Pedro Branco e Hugo Barbosa são os primeiros reforços do Armacenenses

O Armacenenses, que vai participar no Campeonato de Portugal pela quarta temporada consecutiva, garantiu os serviços do defesa Pedro Branco, vindo dos sub-23 do Portimonense, e do médio Hugo Barbosa, ex-Sertanense.





O treinador Marito continua no comando da equipa e o guarda-redes Bruno Costa, o defesa Pedro Rodrigues e os avançados Siriki Camará e Tommy já renovaram.