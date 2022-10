Pedro Cunha é o novo treinador do São Martinho, último classificado Série A do Campeonato de Portugal.O técnico, de 55 anos, natural de Vila do Conde, sucede a José Bizarro no comando dos campenses. Entre 2011 e 2020, esteve ligado ao Rio Ave, sobretudo nas camadas jovens, orientando também a formação B, e esteve cinco jogos no comando da equipa principal dos vilacondenses na época 2020/21.Na época passada, Pedro Cunha orientou o Maia Lidador, na Divisão de Elite da AF Porto.