Pedro Garcia (ex-Vilafranquense) é reforço do Vila Real

Pedro Garcia é o mais recente reforço do Vila Real, equipa que vai disputar a Série B do Campeonato de Portugal em 2019/20. O contrato é válido por uma temporada.





O extremo português de 25 anos fez parte do sucesso inédito do Vilafranquense na época transata, ajudando os ribatejanos a rumar de forma pioneira na sua história à Segunda Liga. Antes, Garcia já havia envergado as camisolas do Arões e União Torcatense a nível sénior.