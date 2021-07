Pedro Lomba é o novo treinador do Louletano

Pedro Lomba vai comandar o Louletano na época 2021/22, no Campeonato de Portugal. Na época passada o treinador esteve à frente do Praiense, na mesma competição.





Natural de Viana do Castelo, Pedro Lomba, de 41 anos, trabalhou durante várias épocas nos escalões de formação do Vianense. Como treinador de equipas seniores, começou no Chafé e passou depois por Cerveira, Lanheses, Valenciano e Praiense.Pedro Lomba sucede a Eddie Cardoso, que levou o Louletano à fase de apuramento para a 3ª Liga, na época passada. Os algarvios acabaram por ser suplantados por Sporting B e Oriental Dragon, vendo gorado o sonho da subida.