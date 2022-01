Pedro Lomba já não é o treinador do Louletano

O Louletano anunciou este domingo a rescisão amigável do vínculo com o treinador Pedro Lomba e com o adjunto Pedro Caneco, decorrendo contactos para encontrar um sucessor.

O clube de Loulé empatou (2-2) este sábado no terreno do Serpa e ocupa o segundo lugar na Série F do Campeonato de Portugal, com mais dois pontos que o terceiro, o Olhanense, o qual tem menos dois jogos disputados.