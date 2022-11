Pedro Machado: «Equipas do Campeonato de Portugal são muito equilibradas e de valores idênticos»

O Vila Meã é uma das equipas do Campeonato de Portugal que luta pelos lugares da permanência na série A. Um objetivo árduo, mas que o treinador acredita ser possível alcançar, em função da qualidade do plantel.Em declarações a, Pedro Machado acredita ter as condições necessárias para alcançar a meta traçada, embora admita que será uma luta "até à última jornada", porque as equipas são "muito equilibradas e de valores idênticos", referiu o técnico da equipa que ocupa atualmente o 9.º lugar da classificação.O técnico, de 38 anos, está a cumprir a primeira época na liderança do Vila Meã e sublinha que "está a ser gratificante, porque lidamos com várias adversidades, num contexto muito competitivo, e isso ajuda-nos a crescer", deixando depois algumas críticas ao formato competitivo da prova: "Partimos de início a saber que 40 equipas e muitos jogadores vão descer. É um formato que nos obriga a não adormecer e a trabalhar arduamente todos os dias. Para já, está a correr bem, mesmo na Taça de Portugal, fomos eliminados pelo Varzim na 1.ª eliminatória, com um golo aos 119 minutos. Demos uma excelente imagem do nosso futebol", acrescentou, lembrando que "não começámos o campeonato como queríamos, mas agora estamos numa fase positiva".Pedro Machado iniciou a atividade de treinador profissional há um ano, mas chegou com uma bagagem de ligas profissionais na qualidade de adjunto. "Venho de dez épocas nos campeonatos profissionais. Optei por ser treinador principal há um ano, começando do zero. Tinha contrato no Vilafranquense e optei por me desvincular para iniciar a minha carreira no Freamunde, nos campeonatos distritais. É um objetivo meu ir subindo etapas. Cheguei ao Campeonato de Portugal, mas o meu objetivo passa por chegar à 1.ª Liga", admitiu.A equipa técnica liderada por Pedro Machado é composta por Marco Louçano (adjunto), Gonçalo Silva (preparador físico), Daniel Silva (treinador de guarda-redes) e Pedro Neto (analista).