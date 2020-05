Pedro Moreira e a renovação com o Arouca: «O meu contrato foi já a pensar no futuro»

Anunciadas as renovações de Victor Braga, Marco Soares e Pedro Moreira na última segunda-feira, o Arouca publicou vídeos com declarações de cada um dos três jogadores nos dias seguintes. Nesta quinta-feira, foi a vez de Pedro Moreira.





"Quando eu fiz o contrato com o Arouca, estabelecemos a cláusula segundo a qual, se subissemos, ele seria renovado automaticamente por dois anos. Puseram-me o contrato à frente e eu aceitei de bom grado porque foi já a pensar no futuro, na 2ª Liga e na 1ª também", esclarece o médio, com larga experiência no futebol português.Depois de uma experiência não muito feliz nos romenos do Hermannstadt, o jogador, de 31 anos, quer voltar a sentir o prazer de desempenhar a sua profissão. "O meu objetivo, quando vim para o Arouca, era voltar a jogar, voltar a usufruir do futebol, que é o que eu mais gosto. Não digo que vou agarrar um lugar no onze inicial, mas vou lutar por conquistá-lo e fazer o máximo de jogos possível para ajudar a equipa", garante.2020/21 será a temporada de regresso aos escalões profissionais do Arouca e Pedro Moreira explica as razões que o fazem estar otimista e motivado para o que aí vem: "Vai ser uma boa época para nós. Se tivermos o mesmo ambiente de grupo que tínhamos, tem tudo para correr bem porque a terra merece, o clube merece e as pessoas do clube, pela humildade que têm, pelas boas pessoas que são e pelo trabalho que fazem diariamente."