Pedro Oliveira quer ajudar o Louletano a chegar à Liga 3

O Louletano vai discutir o acesso à Liga 3 num grupo que inclui também Sporting B, Oriental Dragon e Moncrapachense e a estreia está marcada para dia 26 de abril, com a receção aos jovens leões, num duelo de grande importância para a formação algarvia.

"Queremos chegar à Liga 3, tarefa muito difícil devido à qualidade dos adversários", assinala o médio Pedro Oliveira, uma das referências da equipa algarvia.

"O Sporting B tem uma excelente equipa e espera-nos um teste de elevada exigência mas sabemos do que somos capazes e queremos entrar com o pé direito nesta fase da prova", adianta o jogador emprestado pelo São Paulo, com 17 jogos e dois golos somados esta temporada.

Formado no São Paulo, Pedro Oliveira representou o clube brasileiro ao longo de oito anos. "Ganhei alguns títulos, com destaque para a Copa do Brasil de sub-20, e surgiu a possibilidade de ingressar no Louletano, a fim de fazer a transição para o futebol profissional", conta o jogador, de 22 anos.

A viver a segunda época em Loulé, Pedro Oliveira adaptou-se "com facilidade, até por força da língua, que é a mesma". E, entretanto, "cresci como jogador e como homem, pois vim para um país e para uma realidade diferente e tive de resolver os meus problemas, longe de casa".

O Louletano "dá-nos todo o suporte possível, dentro e fora do campo, e tem excelentes condições de trabalho e uma estrutura humana muito competente", assinala Pedro Oliveira, entre rasgados elogios. "Um clube assim merece competir em patamares mais elevados e todo o grupo está empenhado em assegurar a presença, na próxima época, na Liga 3", conclui.

Pedro Oliveira esteve em particular destaque esta época ao marcar um golo do meio-campo, frente ao Amora, contribuindo para a vitória do Louletano, por 2-1. A repetição do que já sucedera em 2017, pela equipa de sub-20 do São Paulo, frente ao Nacional de São Paulo.