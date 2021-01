Pedro Ribeiro: «A história do Felgueiras obriga-nos a andar sempre nos lugares cimeiros»

Se, à 8ª jornada, o Felgueiras estava na zona de despromoção da Série B do Campeonato de Portugal, a verdade é que, neste momento, à 13ª jornada, o conjunto orientado por Rui Ferreira segue num tranquilo 3º lugar, a apenas dois pontos do líder Pevidém. Um dos grandes responsáveis pela recuperação do Felgueiras é Pedro Ribeiro, avançado que soma seis golos em 11 jogos.





"Tivemos um início de época com resultados negativos, inclusivamente em jogos contra equipas às quais podíamos ter ganho, principalmente em casa. Somos uma equipa jovem, mas agora, fruto do nosso trabalho, os resultados têm aparecido. Mesmo com o míster Nuno Andrade [entretanto substituído por Rui Ferreira], com quem tivemos quatro vitórias nos últimos cinco jogos de 2019/20, conseguimos fazer bons jogos, mas os resultados não estavam a aparecer. No início desta época também tivemos alguns jogos complicados e sabemos que o futebol vive de resultados", começou por explicar, em declarações a Record, o jovem de 20 anos.Assumindo que tem como principais objetivos em termos de carreira "chegar à 1ª Liga e construir uma carreira de sucesso", Pedro Ribeiro foi perentório na explicação da boa temporada que está a realizar. "O segredo é a equipa estar bem, o golo depois surge. Trabalho muito no dia-a-dia e os meus colegas fazem com que a bola me chegue em ótimas condições. Neste momento sou eu que estou a fazer os golos, mas, da forma como a equipa trabalha, qualquer um pode marcar", referiu, dando conta depois de como foi o seu processo de adaptação ao clube: "No início da época passada fiz muitos jogos pela equipa B, soube ser paciente e, quando a minha oportunidade surgiu, acho que a soube aproveitar. Desde aí tenho jogado sempre".O melhor marcador da Série B do Campeonato de Portugal, a par com Costinha do Pevidém (ambos têm seis golos), concluiu traçando os objetivos do Felgueiras para o que falta jogar da temporada. "Temos potencial para ficar nos primeiros lugares, somos uma equipa que trabalha bem. A subida à 2ª Liga não era o objetivo inicial e preferimos pensar passo a passo. As equipas que estão à nossa frente têm muita qualidade, mas, no mínimo, queremos chegar à 3ª Liga. A história do Felgueiras obriga-nos a andar sempre nos lugares cimeiros, no fim da época fazemos as contas", rematou.Na próxima jornada, o Felgueiras defronta o Brito fora de casa.

Fotos: FC Felgueiras