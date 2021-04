Penúltima jornada pode conhecer campeões

O Campeonato de Portugal entra na fase das decisões. Hoje joga-se a penúltima jornada e ainda há muitas contas em aberto em várias séries. As exceções são a A e a E, nas quais Sp. Braga B e U. Leiria, respetivamente, já garantiram o acesso à fase de subida à Liga Sabseg.

Na Série B, Pevidém e Fafe têm apenas mais um jogo pela frente e mantêm o braço de ferro, ainda que a equipa de Guimarães tenha mais dois pontos. Já na Série C a luta é a três, entre Gondomar (34), Leça (33) e Trofense (32). A Série F também está equilibrada, com somente um ponto a distanciar Torreense e Alverca. Na D não há espaço para deslizes e o Anadia pode ser já campeão caso vença o Beira-Mar e o Lusitânia de Lourosa não ganhe ao Sp. Espinho. Contas semelhantes podem fazer-se na Série G, com o Estrela da Amadora a agarrar o título se ganhar e o Sporting B não vencer. Por último, na Série H, a luta é entre V. Setúbal e Amora, com os sadinos a terem um avanço de três pontos.