Pêro Pinheiro cumpre primeiro de dois jogos à porta fechada

O jogo do Pêro Pinheiro frente ao Alcains desta tarde, a contar para a 23.ª jornada da serie C do Campeonato de Portugal, vai ser realizado à porta fechada. Esta situação surge na sequência de um processo disciplinar instaurado ao Pêro Pinheiro frente ao Vitória de Setubal em jogo a contar para a Taça de Portugal e cuja sansão foi 2 jogos á porta fechada o clube da Associação de Futebol de Lisboa, começa hoje a cumprir esse castigo.Para além do jogo contra o Alcains, frente à União Desportiva da Serra a realizar a 8 de abril não irá igualmente contar com a presença de publico , estando presentes apenas os intervenientes necessarios á realização do jogo. Devido a este motivo o clube da casa decidiu se pela transmissão do jogo no canal de YouTube do Pêro Pinheiro.