Pevidém goleia mas pode perder na secretaria

O Pevidém goleou no sábado o Vianense por 4-0, em jogo da série A do Campeonato de Portugal, mas pode perder o jogo na secretaria devido à utilização do jogador Rashid, que estava suspenso para esta jornada. O avançado de 22 anos foi titular e saiu aos 75 minutos. Rashid começou a época no Dumiense, onde viu os primeiros três cartões amarelos e também foi admoestado nos recentes jogos com o Amarante e o Tirsense, ficando assim automaticamente castigado por um jogo.Face ao sucedido, a direção do Pevidém já enviou o pedido de demissão em bloco dos seus membros ao presidente da Assembleia Geral do clube: "A vida associativa tem muitas vertentes. A desportiva é claramente uma das mais importantes. Depois de uma demonstração brilhante da qualidade da nossa equipa técnica e do plantel da nossa equipa principal, a perda de pontos por erro administrativo é imperdoável e não admite fulanização. Enquanto presidente da direcção, assumo por completo a responsabilidade. E como tal, não me resta outra saída que não passe por pôr à disposição dos sócios o destino do clube. Honraremos os nossos compromissos até ao final dos campeonatos e prometemos deixar o clube sem dívidas não correntes. Aos sócios e simpatizantes, deixamos aqui um pedido de desculpas, mesmo sabendo não sermos merecedores do mesmo. Somos amadores mas não podemos agir como tal", pode ler-se em comunicado assinado pelo presidente Rui Machado, onde apresenta ainda desculpas ao último adversário, o Vianense. "Creiam que não houve qualquer segunda intenção. Foi apenas um lamentável lapso dos nossos serviços acerca de um jogador recém contratado. Aos apaniguados da bola, mesmo para aqueles que se regozijam com o nosso infortúnio, apresentamos também as nossas desculpas nos mesmos termos com que o fizemos ao nosso adversário".