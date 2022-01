Pinhalnovense vai registar segunda falta de comparência consecutiva

O Pinhalnovense vai faltar, no domingo, ao encontro com o Imortal de Albufeira, no Algarve, confirmando desta forma a desistência da Série F do Campeonato de Portugal de Futebol.

António Sousa, presidente do clube da margem sul, confirmou hoje a Record que o clube "não irá comparecer" ao encontro da 13.ª jornada, registando, assim, a segunda falta de comparência consecutiva na competição.

Segundo os regulamentos do Campeonato de Portugal, o clube poderá ser desclassificado após duas faltas de comparência consecutivas ou três alternadas.

O Pinhalnovense já faltou, na semana passada, ao encontro com o União de Montemor e ficou esta semana, também, sem a equipa técnica, comandada por Ricardo Estrelado, que rescindiu os vínculos com o clube e rumou ao Coruchense.

A crise financeira do Pinhalnovense arrasta-se desde o início da temporada, quando o anterior investidor, Leonardo Barros, "abandonou" a sua posição na SAD e o clube não foi capaz, até hoje, de encontrar um comprador para as ações.