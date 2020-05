Pintassilgo pendura chuteiras e integra equipa técnica do Felgueiras em 2020/21

Carlos Sousa, o Pintassilgo no Mundo do futebol, colocou um ponto final à carreira de futebolista aos 34 anos. O avançado português pendurou as chuteiras no clube em que começou a dar as primeiras pisadas no desporto-rei: o Felgueiras.





Será também no Felgueiras que começará uma outra carreira, a de treinador. A formação do Campeonato de Portugal anunciou que Pintassilgo irá integrar em 2020/21 a equipa técnica."Depois de representar este emblema na sua formação e ao longo de vários anos, o nosso capitão termina a carreira de jogador e fará parte da equipa técnica da próxima temporada. Um verdadeiro felgueirense. Boa sorte, Pintassilgo!", pode ler-se no comunicado do Felgueiras partilhado no Facebook oficial.Além do Felgueiras, durante a carreira de futebolista Pintassilgo representou ainda o V. Guimarães, Moreirense, Arouca, Sp. Covilhã, Varzim, os romenos do Pandurii e Portimonense.