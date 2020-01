Plantel do Anadia em greve por ordenados

O plantel do Anadia, atual 8º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, recusou-se a treinar reclamando o pagamento de ordenados e prémios em atraso. Ao que Record apurou, os jogadores têm o mês de dezembro e parte de novembro ainda por liquidar, bem como alguns prémios por objetivos. A direção prometeu regularizar a situação nos próximos dias. A situação é recorrente pois já em dezembro houve greve.