Plantel do Armacenenses remodelado com 19 caras novas

O Armacenenses, que vai competir pelo quarto ano consecutivo no Campeonato de Portugal, renovou com apenas quatro jogadores e já assegurou os serviços de 19 reforços.Os guarda-redes Luís Pedrosa (ex-Louletano) e Varela (ex-Olhanense), os defesas Ivan (ex-Oleiros), Raúl Avinte (ex-Oriental), Sunday Lawrence (ex-Alcains), Rafael Viana (ex-Vasco da Gama da Vidigueira), Wilson (ex-Almancilense), Pedro Branco (ex-Portimonense) e Ézio Pinto (ex-Penalva do Castelo), os médios Maki (ex-Vista Alegre), Hugo Barbosa (ex-Sertanense), Márcio Teles (ex-Camacha), Adilson (ex-Almancilense) e Henrique Santos (ex-União de Leiria) e os avançados Barbosa (ex-Almancilense), Ruy (ex-Almancilense), Mesquita (ex-Louletano), João Silva (ex-Peniche) e Marocas (ex-Louletano) são as aquisições já asseguradas.O guarda-redes Bruno Costa, os médios Pedro Rodrigues e Tommy e o avançado Siriki Camará foram os únicos jogadores que renovaram.A equipa continua a ser comandada pelo treinador Marito e a apresentação está marcada para esta segunda-feira, a partir das 19 horas, no Estádio Municipal de Armação de Pêra.