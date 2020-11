Plantel do Sacavenense realizou testes à covid-19

Após o treino matinal, o plantel do Sacavenense submeteu-se ontem aos testes obrigatórios à Covid-19. Os resultados apenas serão conhecidos hoje.





Ao contrário do que acontece nos escalões profissionais, no Campeonato de Portugal os clubes não fazem a despistagem semanal ao vírus SARS-Cov-2, que custaria perto de 3 mil euros. A realização de testes, nesta fase da Taça de Portugal, apenas é exigida porque o encontro, com o Sporting, envolve uma equipa da Liga NOS.