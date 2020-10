Plantel do V. Setúbal faz greve pelo segundo dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, o plantel do Vitória de Setúbal, do Campeonato de Portugal, fez hoje de manhã greve ao treino devido aos três meses e meio de salários em atraso. A recusa em trabalhar acontece depois de no dia anterior os jogadores também terem recorrido à mesma forma de protesto no Estádio do Bonfim.





Depois de se terem recusado a treinar a 29 de Setembro e 30 de outubro esta é a terceira vez na presente época que o clube, que foi relegado da I Liga ao Campeonato de Portugal por incumprimento dos pressupostos para inscrição nas provas profissionais, vê o plantel fazer greve devido ao incumprimento salarial.Mesmo depois da eleição da nova direção, presidida por Paulo Rodrigues, que assumiu o cargo a 18 de outubro, os atletas afirmam que nada foi feito até ao momento. Em comunicado publicado ontem, a direção mostra-se solidária com a equipa. "Estamos todos solidários com a nossa equipa profissional, tivemos várias reuniões com os 4 capitães e sempre nos pautamos pela verdade, transparência e trabalho, e apresentámos nossa solução para o futuro da SAD", escreveramNo documento publicado na página oficial do clube, a direção revela o ponto da situação em relação aos investidores. "Esta sexta-feira já recebemos por correio registado a carta de intenções e a proposta oficial de aquisição da SAD. Durante a próxima semana vamos elaborar junto da administração da Fundbox um contrato entre as partes para podermos marcar uma AG, e levar a votação e discussão dos nossos Sócios para ser votada".Recorde-se que após a eliminação na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal (derrota 0-1 na receção ao Académico de Viseu), os vitorianos iriam hoje de manhã continuar a preparar o jogo de segunda-feira (15:00 horas) no reduto do Olhanense, a contar para a série H do Campeonato de Portugal, partida que foi ontem adiada por decisão do Governo devido à atual crise pandémica.