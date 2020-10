Plantel do V. Setúbal recusa treinar devido a salários em atraso

Os jogadores do Vitória de Setúbal fizeram hoje greve ao treino que estava agendado para a tarde no Estádio do Bonfim, apurou Record. Na origem da tomada de posição estão os três meses e meio de salários em atraso no clube que foi relegado da Liga NOS ao Campeonato de Portugal por incumprimento dos pressupostos para inscrição nas provas profissionais.





Depois de se terem recusado a treinar a 29 de Setembro, devido ao incumprimento salarial e ao sentimento de "desamparo" em que se sentiam, esta é a segunda vez que o plantel protesta para alertar para a situação em que se encontra. Mesmo depois da eleição da nova direção, presidida por Paulo Rodrigues, que assumiu o cargo a 18 de Outubro, os atletas afirmam que nada foi feito até ao momento.Recorde-se que após a eliminação na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal (derrota 0-1 na receção ao Académico de Viseu), os vitorianos iriam esta tarde continuar a preparar o jogo de segunda-feira (15:00 horas) no reduto do Olhanense, a contar para a série H do Campeonato de Portugal.