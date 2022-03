Porto Gomes já não é treinador do Oleiros: «Deparei-me com o mais puro amadorismo»

Porto Gomes, treinador do Oleiros, da Série D do Campeonato de Portugal, deixou esta sexta-feira o comando técnico da equipa, numa decisão que, segundo a direção do clube, foi assumida por "mútuo acordo".

Contudo, a saída não foi pacífica e o técnico natural de Lourosa refere a dificuldade que foi para realizar o seu trabalho. "Falta de condições essenciais. Foram meses de pesadelo. Larguei a minha vida à procura de um sonho no futebol nacional, mas deparei-me com o mais puro amadorismo", transmitiu o treinador.

Porto Gomes, de 35 anos, teve em Oleiros a primeira experiência como treinador principal. "Convenci os jogadores a virem, ganhando muito menos. Convenci-os de um sonho que, afinal, não existia", disse, continuando a sua observação. "No início foi tudo muito bonito. E os resultados apareceram. Mas com o decorrer do campeonato foi faltando tudo, até coisas básicas. O nosso erro foi acreditar em promessas. Os jogadores estão arrasados psicologicamente", acrescentou. Questionado sobre as condições salariais, o treinador clarifica que o "clube é cumpridor".

Rodrigo Facucho, que lidera a comissão administrativa do clube beirão, não se quis alongar muito sobre as acusações do treinador. "O Oleiros é um clube respeitado e respeitador. Só assim consegue estar há vários anos no Campeonato de Portugal. O treinador saiu porque os resultados são o que está à vista! Estava agarrado ao lugar", vincou o dirigente.

O Oleiros encontra-se no penúltimo lugar da Série D e vai disputar a fase de manutenção. Os responsáveis remetem para após o jogo, de domingo, contra o Idanhense, último desta fase, o anúncio do sucessor de Porto Gomes.