Praiense com reforços de 'primeira'

O central Welinton, ex-Vizela, e o extremo Ragner, ex-Vilafranquense, são duas aquisições de 'primeira' para o conjunto orientado por Francisco Agatão tendo em vista objetivo de subida do Praiense para época 2019/20. Ambos os jogadores estiveram envolvidos na disputa do playoff, sendo mais feliz o atleta brasileiro, com a conquista da subida pelo emblema de Vila Franca de Xira.

O clube açoriano, que vai disputar a série C do Campeonato de Portugal, já assegurou o defesa direito Bruno Sousa, dos sub-23 do Aves, o ponta de lança Filipe Andrade, ex-Real SC, e o médio Márcio Augusto, ex-Oriental.