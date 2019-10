Praiense sem treino devido ao furacão nos Açores

A passagem do furacão ‘Lorenzo’ pelo arquipélago dos Açores não provocou danos em infraestruturas desportivas, mas obrigou o Praiense a alterar o horário do treino. A equipa da Praia da Vitória, na Terceira, evitou treinar durante a manhã, quando havia um alerta vermelho da Proteção Civil dos Açores, realizando o treino ao final da tarde.

Em São Miguel, o Santa Clara não sentiu necessidade de alterar os trabalhos que estavam programados. A formação que participa na Liga NOS treinou no Estádio de São Miguel, durante a manhã, apesar das rajadas de vento superiores a 80 km/h.

Clubes de outras modalidades, como o Sp. Horta (andebol), Terceira Basket e Lusitânia (basquetebol), e Fonte do Bastardo (voleibol) também não viram o seu quotidiano muito afetado.

Os prejuízos causados pela passagem do furacão ainda estão a ser contabilizados, mas o Governo Regional já admitiu que o Porto das Lajes das Flores ficou completamente destruído, colocando em causa o abastecimento marítimo para as ilhas do grupo ocidental, nomeadamente as ilhas das Flores e Corvo. Ontem, já havia corrida da população destas localidades para comprar alimentos e combustíveis.

Foi necessário realojar 53 pessoas, nomeadamente, 42 pessoas no Faial, sete nas Flores e quatro na ilha de São Jorge.