Presidente do Montalegre e o jogo no Dragão: «Não vamos entrar derrotados»

O Montalegre vai defrontar o FC Portoe foi com entusiasmo que o presidente do clube recebeu a notícia. Paulo Reis não esconde, em declarações ao canal 11, que o objetivo era defrontar em grande. Só tem pena que não seja em casa..."Estamos muito felizes por nos ter saído o FC Porto. Não podemos ser hipócritas, um dos nossos objetivos era jogar com um dos grandes, mas a ideia seria jogar em nossa casa. Seria um prémio mais do que justo para o município e para os adeptos. Mas o sorteio ditou que temos de ir ao Dragão e iremos muito felizes. Será um feito histórico para o nosso clube. Recentemente jogámos com o Benfica aqui no nosso estádio, é um prémio para todos", explicou Paulo Reis, reconhecendo que para os jogadores será mais entusiasmante jogar no Dragão. "Eles merecem este prémio de jogar com um grande."O presidente do Montalegre - que gostava de ter a oportunidade de conhecer Pinto da Costa - admite que será um jogo difícil, mas lembra que em 2018/19 o Benfica venceu o Montalegre por apenas 1-0 . "Em todos os jogos que entramos lutamos do primeiro ao último minuto para honrar as cores do clube e do concelho. Sabemos que será complicado, mas não vamos entrar derrotados. A ideia é fazer o melhor, que passa por uma vitória, mas será difícil. Tudo faremos para dignificar o Campeonato de Portugal, o clube e o concelho de Montalegre."