Presidente do União garante alimentação aos dez futebolistas alojados numa casa no Caniço

O plantel do União SAD apenas conta com 10 elementos que estão alojados numa casa no Caniço. As dificuldades vividas ao longo da época agudizaram-se, numa altura de crise face ao momento vivido por todo o mundo, com o Covid-19. Os responsáveis unionistas acabaram por não receber nenhuma verba relativa à subvenção pública que deveria ter sido paga pela DRJD, no mês de março. Assim, a primeira opção de alguns jogadores foi regressar a casa e tiveram direito às passagens aéreas.





Os atletas que ainda estão na Madeira estão a ser alimentados, com a entrega de refeições na habitação que o clube lhes arranjou. "Ninguém está a passar fome. Recebem comida uma vez no dia, é verdade, mas é lhes entregue o pequeno-almoço, almoço e jantar", garantiu ao, o presidente Jaime Gouveia. Este responsável admitiu que "continuam a existir os três meses de ordenados em atraso, havendo um número mais alto em alguns, mas tem a ver com os cinco meses da temporada passada e que nunca reclamaram aos anteriores responsáveis da SAD". Relativamente a números que são devidos aos futebolistas, o responsável dos azuis e amarelos, admite que "alguns recebem um pouco mais, pois tem contrato profissional, mas o máximo andará nos mil euros, enquanto os restantes, os valores pagos andavam nos 300 a 400 euros. Estamos a falar de três meses em divida".Quanto à equipa técnica, que poderá vir a pedir a rescisão contratual, o líder unionista revelou que até "agora não recebemos nenhuma carta com esse pedido". Sobre os valores em dívida, Jaime Gouveia reconhece que o técnico principal terá "nove meses se contar com o ano passado, estando a falar em cerca de 15 mil euros. Os restantes elementos têm menos, pois alguns chegaram em Dezembro e Janeiro e também recebem valores mais baixos". No entender deste dirigente, "é estranho que com o anterior presidente nunca reclamaram nada". Depois criticou o comportamento e os gastos exigidos pelo treinador Fábio Pereira: "Durante todo o ano fomos atendendo aos seus pedidos. Tinha uma equipa técnica de luxo com vários elementos, viajavam sempre com 26 ou 27 pessoas na comitiva. Isto não acontece no Marítimo B que apenas leva 20 pessoas. Até trouxe um jogador da Oliveirense em Fevereiro, que depois tivemos de resolver, pois era central e já tínhamos quatro no plantel. Estes gastos não cabem no nosso novo clube. Vamos começar do zero nos regionais e sem loucuras".Jaime Gouveia garantiu aoque no próximo dia 14 de abril, irá realizar-se a assembleia geral da SAD. "Há condições para a fazer, cumprindo as normas de segurança relativamente ao COVID-19. Mas também serão oito pessoas no máximo que estarão presentes na sala. Nesse dia espero que o senhor António Lopes resolva então os problemas e apresente as soluções que tem para a SAD. Nós estamos fora", finalizou.