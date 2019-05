Presidente do Vizela deixa garantia: «Vamos querer ser indemnizados»

Eduardo Guimarães, presidente do Vizela, já reagiu à decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel em considerar nulo o Acordão que em 2009 determinou a despromoção do clube à II Divisão, deixando em declarações aa garantiu de que o clube querererá ser indemnizado pelos prejuízos causados pela decisão tomada há dez anos. Nas mesmas declarações, o líder do clube nortenho exige igualmente a reintegração "o mais rapidamente possível" na Segunda Liga, tal como frisara em comunicado."É uma hora de regozijo para todos os vizelenses, porque foi feita justiça, infelizmente só ao fim de 10 anos. Agora, esperamos que o Vizela seja reintegrado na Segunda Liga o mais rapidamente possível, conforme ditou a sentença e que seja recompensado pelos prejuízos causados.Foi uma luta enorme, desgastante, com muita descrença em alguns momentos. Mas temos agora a sensação que valeu a pena todo este esforço, porque com esta sentença o nome do Vizela fica reparado da injustiça que lhe fizeram.Entendemos que a sentença é claro e só resta à Liga e à Federação procederem à nossa integração. Acho que deve acontecer o mais cedo possível, só assim faz sentido, mas cabe a essas duas entidades estudarem a solução mais viável. Não há outra solução que não passe pela nossa integração.Vamos querer ser indemnizados, porque a decisão tomada há muitos anos trouxe graves prejuízos ao Vizela. Passamos por momentos dramáticos do ponto de vista financeiro em consequência de termos sido injustamente penalizados com a descida, o clube correu o risco de colapso financeiro e fomos obrigados a avançar com um PER. Por isso, é da mais elementar justiça que sejamos indemnizados e vamos lutar por isso mas entidades competentes."