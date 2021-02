Primeira derrota do Estrela

O Estrela da Amadora perdeu a invencibilidade no Campeonato de Portugal ao perder, por 2-1, no terreno do Oriental Dragon. Os tricolores mantêm a liderança da Série G, mas com seis pontos de vantagem sobre o Sporting B que tem três jogos em atraso. Nos outros desafios antecipados realce para o empate (1-1) do Sertanense com o Oleiros, ponto que permite à equipa da Sertã ter mais esperança na permanência.