Processo Especial de Revitalização do União SAD aprovado por credores

A boa notícia chegou à SAD do União. O Processo Especial de Revitalização (PER) foi aprovado ontem pela grande maioria dos credores. Agora, o administrador da insolvência irá enviar ao juiz que está com este processo unionista o parecer dos credores, sendo normal que seja homologada a revitalização, de forma a que a SAD azul e amarela possa negociar com os credores uma forma de pagamento faseado das diversas dívidas.





Esta aprovação do PER irá também desbloquear verbas que os unionistas possam vir a receber por parte do Governo Regional, de forma a tornar sustentável o clube, efetuando paralelamente os diversos pagamentos que os credores reclamaram.Para o PER ser aprovado, foi necessário que um terço dos credores com direito a voto se manifestassem e que de entre os votantes, dois terços dessem um parecer favorável. Assim, 71,56 por cento dos credores manifestaram-se e 59,59 por cento votaram a favor do PER. São cerca de três milhões que estão em dívida e esses credores deram o seu voto favorável, enquanto que no lado oposto, estão em causa cerca 500 mil euros. Mas ainda poderá haver mais credores a reclamar dívidas e a juntarem-se a este processo de recuperação financeira dos madeirenses.