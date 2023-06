Promoção decide-se esta tarde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A partir das 15 horas de hoje vai discutir-se a última jornada da fase de subida do Campeonato de Portugal e sete dos oito clubes alimentam ainda a esperança de ascender à Liga 3. Apenas o Lus. Évora está afastado desta corrida, ao ter perdido todos os jogos desta fase. Os primeiros dois classificados sobem diretamente e os vencedores de série discutirão o título do CP no dia 11.