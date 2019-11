Prova de fogo para o líder Arouca

O Arouca ascendeu à liderança da Série B do Campeonato de Portugal na última jornada e este domingo vai começar a defender o primeiro lugar contra o Leça, que há pouco tempo era o líder. Henrique Nunes sabe que dificuldades esperar do conjunto leceiro."Como é apanágio deste campeonato, vai ser um jogo difícil, contra uma boa equipa, que já tivemos a oportunidade de ver jogar. Pressiona alto e está sempre na busca da vitória. Quanto a nós, vamos entrar determinados, mas sabendo das dificuldades que nos esperam", afirmou o treinador do Arouca, ao final desta manhã, em declarações à FCA TV.Reconhecendo que o aspeto da finalização ainda não está muito bem aprimorado, o técnico, ainda assim, sublinha a maior consistência defensiva que se vem verificando na sua equipa. São já três jogos seguidos sem sofrer golos."Curiosamente, tivemos uma conversa com os nossos atletas há algumas semanas onde eu disse que não era muito normal as minhas equipas sofrerem tantos golos como vínhamos sofrendo. Ainda bem que tivemos essa conversa porque creio que a partir daí não voltamos a sofrer golos. Temos melhorado muito no aspeto defensivo. Infelizmente, no capítulo da finalização temos estado perdulários. São processos que requerem tempo e onde vamos trabalhando para melhorar, como é lógico", analisou o responsável da equipa técnica arouquense.O recente sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou uma deslocação ao reduto do Sp. Espinho, o que também mereceu o comentário de Henrique Nunes. "Preferíamos que o jogo fosse em nossa casa. Estamos perante uma equipa que já eliminou duas equipas da Segunda Liga, mas vamos com o objetivo de passar à próxima eliminatória e encontrar uma equipa grande no nosso estádio, o que era melhor", vincou.O Arouca, 1° classificado da Série B do Campeonato de Portugal, com 19 pontos, recebe este domingo, a partir das 15h, o Leça, 3°, com 17, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo da 9 jornada da prova.