Rabiola reforça plantel do Fafe

O ponta-de-lança Rabiola vai representar a Associação Desportiva de Fafe na temporada 2020/2021.





O avançado não renovou contrato com o Vizela, para onde se mudou em janeiro, depois de ter marcado 12 golos na primeira metade da época ao serviço do Felgueiras.O ex-jogador do FC Porto, V. Guimarães, Sp. Braga, P. Ferreira, Aves e Académica, entre outros, vai assim prosseguir a carreira no Campeonato de Portugal, escalão em que marcou 27 golos nas duas últimas épocas.