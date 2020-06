Rabo de Peixe com cinco reforços já garantidos

O Desportivo de Rabo de Peixe conta já com 18 jogadores no plantel que irá apresentar no Campeonato de Portugal, com Nelo – técnico que conduziu os pescadores ao título – ao leme. Nas caras novas, destaque para Pedro Pacheco (ex-Ideal), de 35 anos, que se junta ao guardião Imerson Soares (ex-Ideal), Fábio Gaião (ex-Fabril), Rafael Benevides (ex-Oriental) e Manuel Câmara (ex-São Roque dos Açores) na lista de reforços. Ao que Record apurou, na calha estão ainda mais três contratações.