Rabo de Peixe: Imerson Soares renova por uma época

Imerson Soares renovou por uma época com o Rabo de Peixe e, aos 29 anos, vai cumprir a 5.ª temporada ao serviço do conjunto açoriano, a segunda consecutiva, depois de já ter passado pelos insulares entre 2012 e 2015.





Cum uma carreira construída em clubes dos Açores, o cabo-verdiano começou pelo São Roque e passou ainda pelo SC Ideal. Com mais de 200 jogos como sénior, o guarda-redes, que é apelidado de pássaro voador, é um dos principais jogadores do plantel que vai disputar o Campeonato de Portugal em 2021/22.Importante destacar que esta época Francisco Agatão será o treinador do Rabo de Peixe e Hernâni Melo o diretor desportivo, numa estrutura cuja direção é presidida por Robert DaCamara.