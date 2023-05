Real procura investidores para o futebol

O Real Sport Clube está à procura de investidores que possam ajudar a colocar o clube, que na época finda acabou por ser despromovido ao Campeonato de Portugal, noutro patamar competitivo e que o façam crescer de forma sustentável, apurouNesse sentido, o Real parte em busca de parceiros que queiram investir no futebol, nomeadamente no escalão sénior, e que consigam, também, atenuar a fase difícil que o clube atravessa ao nível financeiro, realidade que se estende a vários outros clubes das divisões inferiores.Em 2022/23, o Real foi 11º classificado na Série B da Liga 3 e na fase de manutenção, num grupo com Sporting B, Oliveira do Hospital e V. Setúbal, acabou por ficar no 4º e último lugar, tendo sido penalizado com a descida de divisão.