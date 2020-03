Real Sport Clube contra o cancelamento do campeonato

O Real Sport Clube, através de um comunicado publicado nas redes sociais, mostrou-se contra a possibilidade de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) terminar de imediato o Campeonato de Portugal, à semelhança do que já fez com as competições jovens.





"A estranheza é tão maior se tivermos em conta que nos últimos tempos, em contactos formais e informais com dirigentes da FPF, temos percebido a vontade de ser encontrada uma solução global que não prejudique quem verdadeiramente apostou e investiu para poder ascender ao nível seguinte do futebol nacional", pode ler-se no referido comunicado.O Real sublinha o investimento que fez no início da época para conseguir regressar à 2ª Liga e recorda os acontecimentos da temporada anterior, em que acabou por falhar a subida depois de ter sido anulado ao Casa Pia um castigo que atirava os gansos para fora da zona de promoção ao segundo escalão do futebol português."Como é sabido, no final da época passada o Real foi administrativamente prejudicado e, por isso, não aceita ser prejudicado de novo. Ontem, como hoje e como amanhã, continuaremos sempre a defender a verdade desportiva! Também por isso repudiamos qualquer intenção de terminar o Campeonato de Portugal deixando tudo como está."