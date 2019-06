Record transmite este domingo a final do Campeonato de Portugal

Record irá transmitir em direto este domingo, a partir das 17 horas, a final do Campeonato de Portugal, que coloca frente a frente o Vilafranquense e o Casa Pia. As duas equipas já garantiram a subida à 2.ª Liga e agora, no Jamor, lutarão pelo título do terceiro escalão.





Poderá seguir o jogo amanhã AQUI