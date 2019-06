Record vai transmitir a 2.ª mão dos quartos de final do Campeonato de Portugal

Record irá transmitir este domingo, a partir das 17 horas, os quatro encontros da 2.ª mão dos quartos de final do Campeonato de Portugal. Praiense-Fafe, Sp. Espinho-Casa Pia, Vizela-Vilafranquense e U. Leiria-Lusitâna Lourosa serão as partidas a que poderá assistir amanhã no nosso site.





Para acompanhar os jogos, entre no canal de Futebol ao Vivo AQUI