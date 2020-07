Redes sociais do Club Football Estrela da Amadora SAD batem recordes

As redes sociais do novo Estrela da Amadora já estão ativas e a bater recordes. O Facebook do agora denominado Club Football Estrela da Amadora SAD está ativo desde esta segunda-feira e nas primeiras duas horas já ultrapassou os 1.000 seguidores.





A nova equipa, recorde-se, foi criada através da fusão do CD Estrela e do Sintra Football, aprovada recentemente em assembleia geral, e vai competir no Campeonato de Portugal a partir de 2020/21. André Geraldes, antigo team manager do Sporting e ex-CEO da SAD do Farense, foi, na mesma reunião magna, nomeado presidente da sociedade, tendo ficado detentor de uma percentagem desta com autonomia na gestão operacional e desportiva.Do clube, refira-se, será José Manuel Francisco a ter assento na administração da SAD, enquanto Francisco Lopo ocupará o cargo de administrador executivo.