Reforço Rui Batalha já marca com a cruz de Cristo

Rui Batalha, médio de 26 anos, é reforço do Belenenses, atual 1.º classificado da Série E do Campeonato de Portugal, anunciou o presidente Patrick Morais de Carvalho nas redes sociais do clube.No Restelo, o jogador reencontra Hugo Martins, que já fora seu treinador esta época, no Cova da Piedade, e na época passada, no Real.O médio já participou hoje no Restelo no jogo-treino com o Oriental, que os azuis venceram por 3-1, e até marcou um golo. Os outros dois foram apontados por Rúben Araújo e Clé.