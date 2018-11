Olhanense: relvado do José Arcanjo recuperado

Veja o 'batatal' onde jogaram os juvenis do Benfica e do Olhanense no Algarve



O relvado do Estádio José Arcanjo, em Olhão, que se encontrava em péssimo estado - tornaram-se virais imagens do jogo de juvenis entre o Olhanense e o Benfica disputado no último dia 18 de novembro, num autêntico... batatal - foi alvo de profundos trabalhos de recuperação e só voltará a receber encontros de futebol no próximo ano.Os trabalhos realizados impedem a utilização do relvado durante algum tempo e, assim, os dois próximos jogos do Olhanense a contar para o Campeonato de Portugal, contra Ferreiras (9 de dezembro) e Redondense (16 de dezembro), irão disputar-se no Estádio Municipal de Olhão, dotado de piso sintético e habitualmente utilizado pelas equipas jovens da cidade e pelos clubes dos escalões distritais. O regresso do Olhanense ao José Arcanjo está aprazado para 13 de janeiro, frente ao Moura.A SAD do Olhanense, numa nota divulgada esta terça-feira, agradece aos hotéis Dom Pedro, que cederam maquinaria e meios humanos,a Ricardo Calé, Luís Teixeira e André Lemos, dirigente, funcionário e sócio do Olhanense, respetivamente, e à Junta de Freguesia de Olhão e à Câmara Municipal de Olhão. Foi ainda feito um agradecimento ao Marítimo Olhanense, clube que tinha jogos agendados para o Estádio Municipal nos dias 9 e 16 de dezembro e acedeu alterá-los, de forma a que o Olhanense ali possa disputar os seus compromisso.