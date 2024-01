Renato Coimbra e o jogo da Taça de Portugal: «Queremos desfrutar e deixar boa imagem»

O Amarante pretende dar continuidade ao trajeto de invencibilidade no jogo desta quarta-feira, frente ao Gil Vicente (19h15), para a Taça de Portugal. A missão será difícil, mas o treinador acredita que a sua equipa poderá fazer história."Vai ser um jogo muito difícil, com um desnível muito grande pelo valor das duas equipas, mas vamos dar o nosso melhor, desfrutar e será um dia de festa para nós", referiu Renato Coimbra a, satisfeito por saber que "vamos ter muita gente a acompanhar-nos". Por isso, "vamos dar o nosso melhor, mas não sabemos se o nosso melhor chegará para ultrapassar o Gil Vicente. Isso vai depender do que o adversário nos deixar fazer", acrescentou, lamentando depois o pouco tempo de descanso que a equipa teve para preparar este encontro.O Amarante lidera a série B do Campeonato de Portugal, ainda sem qualquer derrota sofrida esta temporada. Um percurso imaculado que tem deixado Renato Coimbra orgulhoso. "As vitórias trazem essa motivação e os adeptos também andam muito motivados. Estre jogo da Taça de Portugal traz motivação acrescida. O facto de ainda não termos derrotas esta época é o resultado de um trabalho de continuidade que vem da época passada", explicou.Sobre o jogo em Barcelos, o técnico considera que a sua equipa teria mais possibilidade de apuramento se a eliminatória fosse em Amarante. "Em nossa casa teríamos mais possibilidades. Não temos um relvado com as condições do estádio Cidade de Barcelos, é mais irregular e estamos identificados com eles. Na eliminatória anterior, o Gil Vicente foi a Serpa e só ganhou 1-0. Sentiu muitas dificuldades e também nós poderíamos criar mais dificuldades se jogássemos em nossa casa", considerou. Ainda assim, Renato Coimbra não quebra o otimismo: "Estamos muito contentes com a prestação da nossa equipa na Taça de Portugal. Queremos desfrutar, deixar uma boa imagem e sermos competitivos. Queremos passar uma imagem de organização e de bom futebol", concluiu.