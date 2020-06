Renato Fernandes e Tony André reforçam defesa do União da Madeira

O técnico Bruno Abreu vai ter um lote de jogadores experientes e que lhe permitam a atacar o campeonato regional da Madeira com a ambição de regressar o mais rápido possível ao Campeonato de Portugal. O plantel do União garantiu mais duas caras novas.





Os responsáveis unionistas asseguraram dois elementos para o setor defensivo. Renato Fernandes, de 28 anos, é oriundo do FC Choupana, mas já teve passagens pelo CF Andorinha, CF Carvalheiro e AD São Vicente. Tony André, de 27 anos, também vai vestir de azul e amarelo, depois de última temporada ter representado a AD Porto da Cruz. Este futebolista é mais um elemento que acompanha o técnico nesta aposta dos responsáveis do novo clube, a Associação Desportiva União da Madeira, pois será com esta designação que irão competir. Este defesa está de regresso ao União, pois nas temporadas de 2016/2017 e 2017/2018 alinhou pelo onze do Vale do Paraíso.