Ricardo Estrelado deixa Pinhalnovense e ruma ao Coruchense

Ricardo Estrelado é o novo treinador do Coruchense, da Série E do Campeonato de Portugal, sucedendo no cargo a Mario Nelson, que deixa o clube ribatejano no 7.º lugar, após a derrota (3-1), no domingo, frente ao Operário Lagoa.O técnico e os seus adjuntos rescindiram os contratos com o Pinhalnovense, da Série F, após a falta de comparência registada pelo clube da margem sul, também no domingo, na receção ao U. Montemor, e rumaram ao clube de Coruche com o objetivo de assegurar a manutençãoA nova equipa técnica do Coruchense já orientou os últimos dois treinos e aguarda apenas a confirmação da inscrição por parte da FPF para estar no banco já no domingo, na visita ao Sintrense.