Ricardo Fernandes é reforço do Sertanense

O central luso guineense, Ricardo Mango Fernandes, foi oficializado como reforço do Sertanense, que milita no Campeonato de Portugal.O defesa, que esteve ao serviço do Gafanha na época passada, fez 26 jogos e marcou 3 golos, chegando a entrar na lista de melhores marcadores da equipa. Ricardo passou também pelo RD Águeda, Beira-mar, Feirense (formação), Nogueirense e Felgueiras 1932.A equipa da região do Pinhal mantém Hugo Martins como treinador e já assegurou 20 reforços. Destaque para o guarda-redes Pedro Simões (ex-V. Setúbal, sub-23), Saná Gomes (ex-Sp. Braga, sub-23) e Cyrille Kpan (ex-V. Setúbal, sub-23). Foram também promovidos os ex-juniores Nuno Ascensão, Miguel Ângelo e João Luz.O Sertanense conseguiu a permanência no Campeonato de Portugal na temporada passada com uma recuperação 'milagrosa', estando a duas rondas do fim com cinco pontos de atraso e mesmo assim conseguir a recuperação. Para a temporada 2019/20 - já se iniciaram os trabalhos de pré-época -, o clube presidido por Paulo Farinha operou uma autêntica revolução no plantel, onde apenas o lateral Tito júnior transita do grupo anterior.