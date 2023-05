Ricardo Moreira continua no comando do Imortal

O Imortal de Albufeira, que garantiu a permanência no Campeonato de Portugal, anunciou a renovação com o treinador Ricardo Moreira, o qual irá cumprir a sétima temporada ao serviço dos algarvios.Os restantes elementos da equipa técnica também renovaram e Ricardo Moreira continuará a contar com a colaboração do adjunto Vítor Sousa (Vitinha), do treinador de guarda-redes Bruno Rodrigues e do preparador físico Rúben Gil.O plantel já está em formação e a prioridade, numa fase inicial, passa pela renovação com os jogadores mais influentes na última campanha.