O Felgueiras anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo para a continuidade de Ricardo Sousa como treinador da equipa após este ter alcançado o playoff de subida à Segunda Liga.

O técnico aveirense confirmou ao Record que recebeu contactos de clubes do Campeonato de Portugal e da 2.ª Liga para sair, mas que preferiu "dar continuidade ao projeto iniciado a meio da última época e retribuir a confiança da direção".

Depois de assumir a orientação do Felgueiras no terceiro posto, Ricardo Sousa viria a conduzir os felgueirenses até à conquista da Série B do Campeonato Portugal, caindo apenas na fase a eliminar perante o Farense.

O ex-jogador da Seleção Nacional irá assim acumular ao currículo mais uma temporada neste escalão após as passagens por Sanjoanense, Lusitano VRSA e Anadia.



Autor: Sandro Veloso