Ricardo Teixeira é o novo treinador do Pedras Salgadas

Está definido o treinador para 2019/20 no Pedras Salgadas. Ricardo Teixeira, 40 anos, assume a equipa transmontana, 10.ª classificada na série A do Campeonato de Portugal na última época.

No seu percurso como técnico, esteve no Taipas, Pevidém e Brito, antes de ingressar agora no projeto da equipa termal.

Duas contratações estão certas: o guarda-redes de 20 anos Hugo Silva, ex-Vizela, formado no V. Guimarães, e o médio de 20 anos João Sardinha, ex-Sousense, com formação dividida entre Boavista e FC Porto.