O Olhanense anunciou a contratação do avançado Ricky Duarte, de 25 anos, proveniente do Peniche. Em época e meia o jogador marcou 22 jogos em 27 jogos oficiais pelos penichenses.Ricky Duarte vem suprir o vazio deixado por Ricardo Matos, que era o melhor marcador da equipa e ingressou no Portimonense. O Olhanense assegurou o primeiro lugar na Série F do Campeonato de Portugal e vai disputar a fase de subida à Liga 3.