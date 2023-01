Rio Maior não vai a jogo em Pêro Pinheiro

Os jogadores do Rio Maior decidiram, após reunião com o Sindicato dos Jogadores (SJ), esta sexta-feira, tomar uma posição face à situação de incumprimento salarial vivida desde o início da época : cessaram a atividade, já não treinaram e vão falhar o jogo marcado para domingo, dia 29, com o Pêro Pinheiro, do Campeonato de Portugal.A decisão foi tomada após reunião com Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores - que já acionara por duas vezes o Fundo de Garantia Salarial para apoiar os jogadores do Rio Maior - e João Oliveira, responsável do departamento jurídico daquela instituição.