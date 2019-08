Rodolfo Cardoso reforça baliza do Louletano

O guarda-redes Rodolfo Cardoso, de 21 anos, é reforço do Louletano, que vai competir na Série D do Campeonato de Portugal.





O guarda-redes, natural dos Açores, fez boa parte da sua formação no Santa Clara (chegou a disputar três jogos na 2.ª Liga) e na última época representou o Águia de Arrifes, que participou nas competições regionais açorianas, vivendo agora a sua primeira experiência em território continental.No Louletano, Rodolfo Cardoso irá discutir um lugar com Lucas Paes, brasileiro emprestado pelo São Paulo, e com Pedro Coito, jovem da formação do clube algarvio.