Rodrigo Dantas é reforço do Olhanense

O médio brasileiro Rodrigo Dantas, de 30 anos, é reforço do Olhanense, que vai participar no Campeonato de Portugal.

Dantas foi o autor do golo premiado como o mais bonito da 2ª Liga na época passada, na qual serviu o Casa Pia.

Formado no Botafogo, Rodrigo Dantas vestiu, em Portugal, as camisolas do Estoril, Belenenses, Varzim, Fátima e Casa Pia.